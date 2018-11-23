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Появилось видео восторженной встречи Путина детьми в Крыму

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Появилось видео восторженной встречи Путина детьми в Крыму

Симферополь, 23 ноября. Воспитанники ялтинского лагеря, увидев президента России Владимира Путина, не могли сдержать эмоций — дети скандировали «Путин», а затем хором поприветствовали российского лидера.

Глава государства перед началом заседания президиума Госсовета осматривал территорию гостиничного комплекса «Мрия».

Дети, увидев российского лидера, сначала радостно скандировали «Путин», а затем хором крикнули «здравствуйте». Глава государства остановился, помахал рукой и сказал «привет». На что дети громко ответили: «Всем-всем большой привет».

Появилось видео восторженной встречи Путина детьми в Крыму

Путин также успел поинтересоваться у детей, нравится ли им в лагере. Дети, не сдерживая эмоций, восторженно крикнули «да». После чего российский президент попрощался с ними.

Автор: Дарья Смолина
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