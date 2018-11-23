Луганск, 23 ноября. Украинские силовики проводят передислокацию тяжелой техники у линии соприкосновения в Донбассе, об этом заявил и.о. начальника управления Народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

«Командование штаба оккупационных сил регулярно нарушает условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения и использует режим прекращения огня для передислокации и маскировки техники вблизи линии боевого соприкосновения», — заявил Филипоненко.

По словам Филипоненко, разведка республики обнаружила технику ВСУ вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения. Всего украинские военные стянули к границе два огневых взвода гаубиц, танковый взвод и две батареи минометов.

Также и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР отметил, что миссия ОБСЕ ежедневно фиксирует нарушения со стороны Киева. Так, наблюдатели обнаружили пять систем залпового огня «Град», 16 гаубиц, шесть САУ «Акация» и другую технику за пределами мест хранения.

Напомним, ЛНР и ДНР отказались признать руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2014 году, и заявили о своей независимости. Киев в ответ ввел на территорию Донбасса войска. Ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины, однако столкновения на линии соприкосновения продолжаются до сих пор. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.