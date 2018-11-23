Вторжение в США: Госдеп не запугал беженцев с Юга «охотниками на мигрантов»

Вашингтон не допустит на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которое он опубликовал в Twitter.

Интересен посыл, которым глава американского внешнеполитического ведомства объяснил нежелание Штатов допускать нелегальных мигрантов в страну. По его словам, для мигрантов «существует реальная угроза безопасности и нарушения прав человека со стороны тех, кто охотится на них».

Кого именно подразумевал Помпео под «охотниками на мигрантов» и зачем он пытался запугать ими несчастных беженцев, он в своем сообщении не уточнил. Скорее всего, это аргумент отчаяния, к появлению которого администрация США полностью исчерпала прочие варианты контроля над критической ситуацией на границах. Впрочем, запугать беженцев с Юга Госдеп пока так и не смог.

Американские суды против Белого дома

Караван мигрантов, который сейчас находится на мексиканской стороне границы США, сформировался 13 октября в Сан-Педро-Сула, втором по величине городе Гондураса. Спустя два дня мигранты уже были в соседней Гватемале, легко преодолев границу двух стран. 19 октября они начали прибывать на южную границу Мексики и прорывать пограничные укрепления. Остановить мигрантов на мексиканской границе не удалось, так как к тому времени их было уже более двух тысяч человек.

За время движения по Мексике караван пополнился мексиканскими нелегалами. В итоге на сегодняшний день, согласно различным оценкам, общее число его участников составляет от 4 до 7 тысяч человек.

При этом никакой официальной организации каравана не наблюдается: часть мигрантов перемещается в самоорганизующихся колоннах, а часть просто следует за ядром каравана поодиночке или целыми семьями. Кроме того, в конце октября еще один подобный караван сформировался в Сальвадоре — вскоре он тоже подойдет к американо-мексиканской границе.

Формально все эти участники «марша на Америку» являются беженцами, что создает трудности даже для Мексики, на территории которой сейчас находится большая часть каравана.

Так как его значительную часть составляют старики, дети и женщины, в том числе беременные, силовое воздействие к ним применяется максимально дозировано — тем более что никаких особых криминальных действий участники каравана не производят. По данным мексиканских властей, 1028 человек из числа перемещающихся мигрантов уже попросили убежища в их стране.

С другой стороны, караваны нацелены явно не на Мексику, хотя та уже была вынуждена обратиться в ООН за помощью в связи с наплывом мигрантов. Конечная цель караванов — богатые США, границу с которыми они намерены форсировать в самом ближайшем будущем.

В ноябре президент США Дональд Трамп решил задавить проблему караванов в зародыше. Он издал указ, предусматривающий отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, прибывающим в страну через границу с Мексикой. Однако окружной суд города Сан-Франциско поддержал правозащитников, которые подали иск на действия Белого дома, подчеркнув, что администрация Трампа нарушает права человека.

После этого Белый дом пообещал «в кратчайшие сроки» подать апелляцию на решение суда и добиться закрытия границы с Мексикой «на замок».

Стрелять и не пущать!

Второй линией обороны администрации США стала прямая угроза применения силы.

«Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, но у меня нет выбора, потому что мы имеем дело с жестокими людьми», — заявил Дональд Трамп.

Так он прокомментировал возможные ответы пограничной службы США на попытки мигрантов нелегально пересечь границу. Трамп добавил, что Штаты могут на неопределенный срок полностью закрыть границу с Мексикой, если решат, что мексиканские власти потеряли контроль над караваном мигрантов.

«Мы закроем въезд в страну на протяжении всей границы, если увидим, что ситуация вышла из-под контроля», — подчеркнул американский президент.

Пущен в ход и еще один аргумент. Трамп убежден, что среди пытающихся пересечь южную границу США могут быть… террористы «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). По его словам, пограничная служба США в течение многих лет задерживала на американо-мексиканской границе большое количество людей из ближневосточных стран, в числе которых были боевики ИГ1 и других террористических организаций.

Столь резкие заявления американской администрации только подливают масла в огонь, давая правозащитникам лишние козыри для обвинений Белого дома в предвзятости к участникам каравана. Белый дом сознательно записывает беженцев во враги, называя их движение не иначе как «вторжением в США», а их самих квалифицируя как «уголовников» и «террористов». В то время как большая часть из этих несчастных людей решились на такой шаг, спасаясь от преследований, нищеты и насилия в родных странах.

Впрочем, пока что противостояние в судах и публичная дискуссия в американской прессе никак не остановили администрацию от отправки на границу 15 тысяч солдат. Причем речь идет именно о военнослужащих, а не о бойцах Национальной гвардии США (аналога российских Внутренних войск), которые в прошлом выполняли функции дополнительного контроля опасных участков границы.

О масштабе операции говорит и тот факт, что, согласно отчету Пентагона, расходы на размещение и содержание солдат и военной техники на границе с Мексикой лишь за один месяц — с 15 ноября по 15 декабря — составят более 210 млн долларов. По сути дела, Белый дом санкционировал масштабную общевойсковую операцию, в которой на каждого «нелегала» с американской стороны границы будет выставлено по 2—3 военнослужащих, не считая пограничников, бойцов Национальной гвардии и сил местной полиции.

Отсюда следует и предопределенный срок войсковой операции — свыше одного-двух месяцев ее просто нереально продолжать по чисто финансовым соображениям.

Сдержит ли Трамп мигрантов?

Караван мигрантов и невозможность его окончательной остановки на границе с Мексикой бьют по одной из самых болезненных для Трампа тем, на волне которой он получил поддержку простых американцев. Одним из его предвыборных обещаний было намерение полностью остановить нелегальную миграцию в США, а также ограничить приток легальных мигрантов в страну.

Наиболее амбициозным предвыборным проектом Трампа было создание громадной стены на границе с Мексикой, которая превратила бы американо-мексиканскую границу в неприступную оборонительную линию, непроницаемую для мигрантов. Впрочем, практически сразу после прихода Трампа в Белый дом ему пришлось вносить коррективы в собственные планы: как оказалось, и без того проблемный американский бюджет просто не потянет этот мега-проект. По самым скромным оценкам, «стена Трампа» обошлась бы налогоплательщикам в сумму от 25 до 70 млрд долларов. Для примера, на усиление пограничного контроля границы с Мексикой в бюджете США 2018 года выделялось лишь 1,6 млрд долларов.

Неподъемная стоимость стены достаточно логична: речь идет о том, чтобы полностью перекрыть сплошными инженерными сооружениями границу длиной около 3100 км, из которых более половины (1600 км) вообще не имеют каких-либо искусственных преград. Впрочем, после недавних выборов в Конгресс США, на которых демократы, выступающие резко против планов Трампа, получили большинство в отвечающей за бюджет Палате представителей, планы строительства стены на границе с Мексикой становятся совсем уж иллюзорными.

Против «маниловских» проектов Трампа и его администрации играют не только демократы, но и опросы общественного мнения. 58% американцев негативно относятся к выделению бюджетных денег на строительство стены, а 73% и вовсе ожидают ухудшения отношений с Мексикой на фоне кризиса с мигрантами.

Так что, скорее всего, правильно заданный вопрос о противостоянии Белого дома и мигрантов звучит так: «Как долго Трамп сможет удерживать нелегальных мигрантов от вторжения в США?»

Само вторжение выглядит практически неизбежным: бегущим от нищеты и бедствий мигрантам бояться больше нечего.

1 Организация запрещена на территории РФ.