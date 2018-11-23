Родственники жертв крушения Boeing-777 подали иск к России в ЕСПЧ

Амстердам, 23 ноября. Родственники 55 пассажиров Boeing-777, разбившегося в июле 2014 года в Донбассе, подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России. Они утверждают, что РФ якобы причастна к трагедии, а также препятствовала расследованию.

«Россия не предоставила важную информацию Совместной следственной группе», — цитирует голландская телерадиовещательная корпорация NOS адвоката истцов.

Он напомнил, что ровно полгода назад следственная группа «представила доказательства причастности России к катастрофе». В докладе, который был опубликован в мае, отметим, утверждается, что ЗРК «Бук», из которого предположительно сбили Boeing-777, якобы был доставлен в Донбасс из-под Курска.

В сентябре Минобороны РФ представило данные, свидетельствующие о том, что, как изначально и говорили российские официальные лица, ракета, который сбили Boeing, была украинской.