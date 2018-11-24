Сирия, 24 ноября. В Ракке вспыхнули беспорядки и протесты на фоне притеснений со стороны курдских сил. Боевики ИГИЛ1 атаковали курдские позиции на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Жители провинции Алеппо потребовали от «Хайят Тахрир аш-Шам» покинуть населенный пункт Телль-Хадия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: атаковало позиции курдских сил SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разогнало акции протеста мирного населения в провинции Алеппо

Курды: отразили атаку ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, захватили в плен мирных жителей Ракки под предлогом борьбы с ИГИЛ.

Провинция Алеппо

На территории провинции Алеппо, подконтрольной боевикам незаконных вооруженных формирований, вспыхнуло недовольство мирных жителей. Как сообщает источник в Twitter (@ousamamedia), из-за бесчинств со стороны боевиков, жители населенного пункта Телль-Хадия провели протестные акции. Жители потребовали от группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» вывести свои отряды из населенного пункта. Источник уточняет, что протесты были подавлены боевиками, при этом в некоторых местах наблюдались вооруженные столкновения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства», занимающие населенные пункты на восточном берегу реки Евфрат, продолжают диверсии на подконтрольной курдским отрядам «Демократических сил Сирии» (SDF) территории провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает информационный ресурс Euphrates Post, боевики ИГИЛ осуществили нападение на позиции курдских радикалов в населенном пункте Хаваедж. Как уточняется, боевики на пикапах с крупнокалиберными пулеметами попытались прорвать оборону SDF, однако, потерпев поражение, вернулись на исходные позиции. Источник сообщает, что в результате атаки ИГИЛ погибло несколько бойцов курдских отрядов.

Тем временем, как сообщает источник в Twitter (@SyrianObserver), подразделения Вооруженных сил ОАЭ и Саудовской Аравии присоединились к силам международной коалиции во главе с США в Сирии. Как сообщается, ограниченный контингент солдат с Аравийского полуострова будет принимать участие в операции по освобождению восточного берега Евфрата от боевиков ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Вооруженные силы Турции распространили обращение к населению провинции Идлиб о необходимости выполнения договоренностей России и Турции по созданию демилитаризованной зоны. Об этом сообщает источник в Twitter (@MasarPressNet). Турецкие военные заявили, что действуют в целях безопасности мирного населения, и призвали не поддаваться на пропаганду джихадистов.

Напомним, что альянс «Джебхат ан-Нусры»1*** «Хайят Тахрир аш-Шам», а также группировки «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена в РФ), «Хурас ад-Дин» и «Джейш аль-Изза» ранее отвергли российско-турецкие соглашения по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, отказавшись покидать район демилитаризованной зоны и соблюдать режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Арабское население провинции Ракка продолжает протесты против курдских «Демократических сил Сирии» (SDF), обвиняя их в притеснении гражданских лиц. Как сообщает источник в Twitter (@Bosni24), в административном центре провинции прошли беспорядки по причине недовольства местного населения действиями SDF. Поводом для протестов населения послужило убийство курдскими радикалами одного из местных жителей.

В ответ на начавшиеся беспорядки сотрудники курдских сил безопасности «Асаийш» провели рейд в провинции Ракка, арестовывая мирное население под надуманным предлогом борьбы со «спящими ячейками» «Исламского государства». Как сообщает источник в Twitter (@alreahalsaknh), в результате рейда в населенном пункте Хазима к северу от Ракки, курдами были арестованы четыре мирных жителя.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)