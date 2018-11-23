Автор текста «Прощания славянки» умер в возрасте 88 лет

Хабаровск, 23 ноября. Известный хабаровский поэт Аркадий Федотов, написавший текст к маршу «Прощание славянки», скончался в пятницу в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу сообщило министерство культуры Хабаровского края.

«Самая яркая страница в биографии Аркадия Федотова — песня на мелодию марша «Прощание славянки». Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году», — говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Минкультуры отметили, что тексты к «Прощанию славянки» в разное время писали многие авторы, но в итоге именно стихи Федотова идеально легли на мелодию.

Напомним, что Федотов был не только поэтом, но также и музыкантом. На протяжении 35 лет он играл на валторне в составе ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, а также писал тексты для дальневосточных композиторов.