Разговорами о «несоблюдении» ДРСМД Россией США отвлекают всех от своих нарушений — Патрушев

Москва, 23 ноября. Вашингтон обвиняет Москву в неких нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы отвлечь внимание общественности от того факта, что США сами не следуют условиям соглашения. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Нужно отдать должное умению американцев вести обработку подобными информационными вбросами​​​», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что Вашингтон игнорирует важнейшие вопросы, касающиеся соблюдения договора о РСМД. В частности, уточнил Патрушев, США осуществляют производство и развертывание беспилотных ударных летательных аппаратов, соответствующих договорному термину «крылатая ракета».

Россия в свою очередь неизменно реагирует на все запросы американской стороны касательно выполнения Договора РСМД, отметил секретарь Совбеза РФ.

Напомним, месяц назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из договора о РСМД, он объяснил такое решение тем, что Россия якобы нарушает условия соглашения.