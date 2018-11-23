Семья с ребенком провалилась под лед на снегоходе в ХМАО

Ханты-Мансийск, 23 ноября. Тела двух женщин обнаружили в реке Корлики после пропажи семьи из четырех человек, провалившейся под лед на снегоходе в Нижневартовском районе ХМАО. Нарты с четырехлетним ребенком извлекли из воды ранее, 32-летний мужчина до сих пор считается пропавшим без вести.

Авария на льду произошла 16 ноября. Семья с маленьким ребенком их 51-летняя родственница на снегоходе направлялись из поселка Корлики на стойбище. До пункта назначения они так и не добрались и перестали выходить на связь с родственниками.

Поисками пропавших занялись спасатели, полиция и волонтеры. Тело ребенка обнаружили в воде спустя два дня. Погибших женщин обнаружили в 500 метрах от места провала снегохода, сообщили ugra-news.ru в Центроспас-Югория.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).