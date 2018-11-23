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Объезжал пробку: под Иркутском Lexus на скорости 170 км в час протаранил БТР, есть жертвы

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Объезжал пробку: под Иркутском Lexus на скорости 170 км в час протаранил БТР, есть жертвы

Иркутск, 23 ноября. Под Иркутском иномарка Lexus GS300 на скорости 170 км в час протаранила армейское оцепление и врезалась в БТР. В итоге едва не погиб контрактник, а торопившегося водителя иномарки спасти не удалось.

ЧП произошло накануне на Качугском тракте близ деревни Жердовки. Вечером дорогу перекрыла колонна военных, образовался небольшой затор. Один из водителей не хотел терять время в пробке и на огромной скорости решил ее объехать. До этого один из военнослужащих объяснял ему, что проезд закрыт.

В итоге, как сообщают местные СМИ, мужчина проравал оцепление и врезался в замыкавший колонну БТР. От удара иномарка превратилась в груду металла. Водителя зажало в салоне. Травмы, полученные им, оказались смертельными. Он умер на месте происшествия.

Автор: Ярослава Замысловатова
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