«Неплохо жить и ненавидеть Родину»: британский МИД выделил 2 млн фунтов российской оппозиции

Хакерская группа Anonymous выложила в Сеть документы с перечнем антироссийских операций, которые осуществляются путем прямого финансирования британским МИД оппозиционных активистов, общественных организаций и СМИ в России и других странах мира.

Годовой объем финансирования, детально расписанный по получателям в одном лишь документе, касающемся России, составляет около двух миллионов фунтов стерлингов. Однако это лишь часть т. н. «Интегральной инициативы» (Integrity Initiative), которая распространяется на целый ряд государств, включая ведущие страны Евросоюза, а также Норвегию, Сербию и Черногорию.

Официальной задачей данной инициативы названо «противодействие гибридной агрессии Москвы», однако изложенные в документах «Инициативы» действия и операции сами вполне подходят под определение подрывной работы и операций гибридной войны.

Десять стран, далее — везде

«Защитим демократию от дезинформации» — именно так звучит официальный девиз «Интегральной инициативы». Впрочем, при близком анализе операций, поименованных в документах, выясняется, что большая часть предлагаемых инициатив являются «серыми» и «черными» акциями, тогда как «белые» операции составляют лишь незначительный процент от перечисленного.

Формальное разделение операций по этим трем цветам используется самими британскими спецслужбами и их центрами информационной борьбы. «Белыми» являются такие операции, в которых достаточно говорить правду. В «серых» правду нужно дозировано смешивать с ложью. Наконец, операции, основанные исключительно на тотальной лжи, названы британцами «черными».

Согласно выложенным в Интернет документам, такой набор операций на сегодняшний день проводится британским Форин Офис в Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Черногории.

Большая часть документации по данным странам в рамках «Интегральной инициативы» появилась в Сети еще 5 ноября 2018 года. В «сливе» было указано, что в планах британского правительства — расширить область операций на Латвию, Эстонию, Португалию, Швецию, Бельгию, Канаду, Армению, Украину, Молдавию, Мальту, Чехию, Польшу, Румынию, Болгарию, Грузию, Венгрию, Кипр, Австрию, Швейцарию, Турцию, Финляндию, Исландию и даже США.

Столь широкая зона «противодействия информационной руке Кремля» делала ее практически глобальной. Однако в ней отсутствовал пусть и не очевидный, но критически важный компонент — операции информационного воздействия Великобритании в самой Российской Федерации.

Российское досье

И вот, 23 ноября Anonymous дополнили слитые документы программы «Интегральной инициативы», по сути являющейся планом гибридной войны против России, квартальным отчетом «российского кластера».

Как следует из нового «слива», годовое финансирование британских агентов в РФ определено в количестве 1 миллиона 961 тысячи фунтов стерлингов за финансовый год, который заканчивается в марте 2019 года. Большая часть этих денег должна быть потрачена на формирование соответствующих предпочтений среди лидеров общественного мнения. Что характерно, по ним сразу же задается четкая информационная повестка, имеющая открыто антироссийский характер.

В списках «Интегральной инициативы» значатся имена сторонника Алексея Навального, бизнесмена, экс-исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова; осужденного в России за финансовое мошенничество основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера; а также осужденного за государственную измену Игоря Сутягина, проживающего сейчас в Великобритании.

Кроме того, среди получателей британских денег на подрывную работу против России названы российский «Центр Сахарова», а также немецкий Фонд Конрада Аденауэра. Вокруг последнего в 2015 году разразился скандал в связи с финансированием активистов «Евромайдана» и украинских НКО, в задачи которых входило создание «правильного» мнения о гражданском конфликте в Донбассе.

Отдельным пунктом указано частичное финансирование информационных операций 77-й бригады — киберподразделения британских войск, созданного в апреле 2015 года. Его задачей является круглосуточный мониторинг СМИ и социальных сетей, проведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн.

Такого рода деятельность британской военной спецслужбы прописана для Литвы и Украины, после чего опыт подобных операций предполагается распространить на все страны «Интегральной инициативы».

В настоящий момент группа Anonymous дополнила выложенные документы требованием к властям Великобритании официально признать существование «Интегральной инициативы». В противном случае хакеры пригрозили Лондону дальнейшими разоблачениями, касающимися еще более чувствительных моментов тайного воздействия спецслужб Соединенного Королевства на общественное мнение в других странах.

На зарплате у Форин Офис

В опубликованных Anonymous документах, несмотря на их сознательную неполноту, содержатся интересные подробности.

В частности, глава российского «кластера», которым назван экс-исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, получает более 18 тысяч фунтов стерлингов квартального оклада. Это соответствует ежемесячной заработной плате около 508 000 рублей (!). «Неплохо жить и ненавидеть Россию» — судя по всему, таков неофициальный девиз подобных персонажей…

Не менее любопытны краткие описания других проектов «Интегральной инициативы», касающихся России. Например, «Центр Сахарова» получил более 66 тысяч фунтов стерлингов на формирование нужного общественного мнения касательно… целей Стратегического командования Вооруженных сил США в отношении РФ (Stratcom).

Для данной задачи «Центру Сахарова» было поручено проведение двух встреч в месяц в соседней Литве, в рамках которой в Каунасском университете будут готовиться группы «воздействия на русскоязычную аудиторию».

Попробуем угадать: в ближайшее время в русскоязычном сегменте социальных сетей появятся не только боты, но и лидеры общественного мнения, неустанно объясняющие, что бомбы и ракеты Stratcom, нацеленные на Россию, — это «правильные, освободительные» боеприпасы. Они целиком толерантны, полностью демократичны и несут россиянам мир и процветание.

«Иностранные агенты»

Публикация данных «российского кластера» снова поднимает вопрос о роли и положении так называемой «российской оппозиции» в нашей стране. Участие в такого рода зарубежных «инициативах», имеющих открыто антироссийский характер, ставит получателей британских денег в позицию «агентов влияния», юридическое определение которых в роли иностранных агентов было дано в поправках 2012 года к российскому закону «О некоммерческих организациях».

Российский закон, определяющий иностранных агентов, достаточно стандартный — ровно такие же законодательные акты действуют в США и в самой Великобритании. На Западе считается абсолютно нормальным защищать свою политическую и государственную систему от иностранного воздействия различной степени агрессивности.

Тем не менее, масса российских общественных организаций и персон, часто выступающих с открыто антироссийских позиций, считают требования закона не касающимися их самих. Так, по состоянию на 2014 год, на территории России действовало 4108 НКО, получивших иностранное финансирование на общую сумму свыше 70 млрд рублей. При этом «иностранными агентами» решили зарегистрировать себя лишь 103 организации, по состоянию на 2017 год.

Беспечность в отношении остальных «уклонистов» имеет свою цену. Спецслужбы Великобритании средь бела дня организуют якобы «независимые» российские НКО на подрывную работу, пользуясь тем, что российские оппозиционеры — или, скорее, платные агенты влияния — готовы спокойно пойти на преступление против собственной страны, если им хорошо заплатят.

Перечисленные в документах Anonymous факты не просто демонстрируют крайне низкие моральные качества российских «оппозиционеров», работающих против своей страны, но и подпадают под целый ряд статей Уголовного кодекса. В силу чего у следственных органов вполне может возникнуть обоснованный интерес к «агентурной» деятельности разоблаченных организаций и персон.