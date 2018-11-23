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Совфед утвердил пакет законов о налогах для самозанятых

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Совфед утвердил пакет законов о налогах для самозанятых

Москва, 23 ноября. Совет Федерации в пятницу утвердил три законопроекта, которые вводят налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Данным налогом будут облагаться россияне, которые сами себе обеспечили рабочее место, не имеют ни наемных работников, ни работодателей, но при этом получают не более 2,4 миллиона рублей в год.

Для самозанятых граждан ставка налога составит 4%, для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц — 6%.

Отметим, что первое время обложение налогом на профессиональную деятельность будет осуществляться в виде эксперимента, который пройдет на территории Москвы, Подмосковья, Татарстана и Калужской области в 2019-2028 годах. Все участники эксперимента на это время освобождаются от выплаты 13% НДФЛ.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба планирует выпустить специальное мобильное приложение «Мой налог», которое поможет самозанятым гражданам быстро и легко выйти из тени.

Автор: Антон Соколов
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