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«Последний шанс для бабушки»: Тимошенко обвинила президента Украины в «черном пиаре»

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«Последний шанс для бабушки»: Тимошенко обвинила президента Украины в «черном пиаре»

Киев, 23 ноября. На улицах Киева появились билборды, высмеивающие лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Билборды появились в день проведения форума «Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого», инициатором которого является Тимошенко. На билбордах изображена сама Юлия Тимошенко и лозунги «Подняла цену на газ в 2008 году, подниму в 2019 году», а также «2019 год — последний шанс для бабушки».

В пресс-службе партии «Батькивщина» назвали появление билбордов «черным пиаром», отметив, что они были размещены по «личному указанию президента Украины Петра Порошенко.   

«Лживые и оскорбительные билборды, которыми власть «украсила» Киев и пригород, развесили по личному указанию президента Порошенко. Исполнителем этой грязной провокации является один из ближайших его приспешников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площадки», — говорится в сообщении.

В заявлении партии также отмечается, что «попытка запятнать и очернить» кандидата, который обладает наибольшей электоральной поддержкой, не спасет нынешнего президента. Кроме того, «Батькивщина призвала» украинских правоохранителей установить и привлечь к ответственности всех причастных к появлению «оскорбительных билбордов».

Ранее Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах снизить в два раза действующую цену на газ для украинцев. Кроме того, лидер «Батькивщины» заявила, что введет наказание за отрицание «единой автокефальной православной церкви» на Украине.

 

Автор: Артем Никулин
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