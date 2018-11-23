«Последний шанс для бабушки»: Тимошенко обвинила президента Украины в «черном пиаре»

Киев, 23 ноября. На улицах Киева появились билборды, высмеивающие лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Билборды появились в день проведения форума «Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого», инициатором которого является Тимошенко. На билбордах изображена сама Юлия Тимошенко и лозунги «Подняла цену на газ в 2008 году, подниму в 2019 году», а также «2019 год — последний шанс для бабушки».

«Последний шанс для бабушки»: Киев наводнила антиреклама Тимошенкоhttps://t.co/6eNXv6kNFy — Украина • РУ (@ukraina_ru) 23 ноября 2018 г.

В пресс-службе партии «Батькивщина» назвали появление билбордов «черным пиаром», отметив, что они были размещены по «личному указанию президента Украины Петра Порошенко.

«Лживые и оскорбительные билборды, которыми власть «украсила» Киев и пригород, развесили по личному указанию президента Порошенко. Исполнителем этой грязной провокации является один из ближайших его приспешников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площадки», — говорится в сообщении.

В заявлении партии также отмечается, что «попытка запятнать и очернить» кандидата, который обладает наибольшей электоральной поддержкой, не спасет нынешнего президента. Кроме того, «Батькивщина призвала» украинских правоохранителей установить и привлечь к ответственности всех причастных к появлению «оскорбительных билбордов».

Ранее Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах снизить в два раза действующую цену на газ для украинцев. Кроме того, лидер «Батькивщины» заявила, что введет наказание за отрицание «единой автокефальной православной церкви» на Украине.