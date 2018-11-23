«Пережили эпидемию»: эксперт рассказал об «иммунитете» банковской системы РФ

Москва, 23 ноября. Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о сильных и слабых сторонах российской банковской системы. По словам эксперта, банки в РФ отличаются особой стойкостью.

Сильная сторона российской банковской системы, считает глава АРБ, связана с особой стойкостью – банкам удалось пережить и кризис 1998, и 2008, и 2014 годов. Многие банки уже выработали «внутренний иммунитет», потому что были биты и перебиты во всех кризисах, но им удалось выстоять.

«Это как в жизни: если пережил эпидемию и выжил, то иммунитет становится сильнее», — сказал Тосунян в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, с годами система становится более прозрачной и диверсифицированной, отметил Тосунян. Банки смогут «вытянуть» российскую экономику, если «им не сломаю хребет».

Также Тосунян прокомментировал масштабный отзыв лицензий Центробанком. Эксперт считает, что регулятор действует совершенно справедливо, лицензий лишился целый ряд «одиозных банков, нарушающих законодательство». Однако Тосунян подчеркнул, что ЦБ РФ нужно действовать точечно и аккуратно, а не по принципу «лес рубят – щепки летят».