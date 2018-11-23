Киев, 23 ноября. Дело по иску Михаила Саакашвили о лишении его украинского гражданства приостановлено в кассационном суде в составе Верховного суда Украины. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Движение новых сил».

Приостановка рассмотрения дела связана с проведением судебной экспертизы. Также кассационный суд в составе Верховного суда Украины отказался предоставить дополнительные материалы экспертам для проведения экспертизы почерка Саакашвили.

Напомним, что в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого стало то, что политик якобы не предоставил информацию о наличии у него судимости. Позже украинские власти депортировали Саакашвили в Польшу. Политик подал иск в украинский суд.

В июне 2018 года суд назначил почерковедческую экспертизу подписи Саакашвили. Адвокаты экс-президента Грузии утверждают, что подпись на заявлении о получении украинского гражданства подделана. Якобы есть еще один, подлинный документ, в котором Саакашвили сообщал о своей судимости.