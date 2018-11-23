Иранские военные в Сирии не мешают США «побеждать» ИГ — Лавров

Рим, 23 ноября. Присутствие Ирана в Сирии не может помешать США победить запрещенную в РФ группировку ИГИЛ1, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В начале недели западные СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом совещании в понедельник заявил, что Россия якобы недавно предложила Израилю и США снять некоторые американские санкции с Ирана в обмен на удаление иранских сил, а также их союзников из Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти слухи, а спецпредставитель Госдепа США Джеймс Джеффри заявил, что Белый дом никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Ирана в обмен на уход его сил из Сирии.

«Это сваливание в одну кучу даже не мух и котлет, это сваливание в одну кучу мух и лопат – настолько эти вещи разные», — сказал он, напомнив, что американские санкции против Ирана связаны с ядерной темой.

1 Организация запрещена на территории РФ.