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Россия не поддерживает никакую политическую фигуру в Сирии — Лавров

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Россия не поддерживает никакую политическую фигуру в Сирии — Лавров

Рим, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не поддерживает никакую политическую фигуру в Сирии. В пятницу глава МИД РФ находится в Риме, где принимает участие в конференции «Средиземноморские диалоги».

Лавров подчеркнул, что Москва считает установление искусственных сроков урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии недопустимым.

«Не считаю что какой-то крайний срок должен быть установлен по урегулированию конфликта в Сирии или в Ливии, ведь никто не навязывает его для палестино-израильского конфликта», — сказал Лавров.

По мнению дипломата, спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру толкают к определению неких сроков.

«Зачем это нужно? Настоящий диалог гораздо важнее, чем какие-то искусственно устанавливаемые сроки», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что урегулированию ситуации в Сирии могло бы помочь возвращение САР в Лигу арабских государств.

Напомним, Россия, как и Иран и Турция, является одним из основных участников сирийского урегулирования.

Автор: Федор Веснин
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