Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 23 ноября.

Петр Порошенко в ходе своего выступления в Верховной раде назвал присоединение к Европейскому союзу и НАТО «очень амбициозной задачей», которую настолько непросто реализовать, что «неправильно обещать конкретные сроки». «Киеву придется признать Крым российским»: почему Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО.

Пользователи соцсетей ответили на призыв основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к парламенту Канады добиться временного исключения России из Интерпола. «Вор должен сидеть в тюрьме»: пользователи соцсетей ответили на призыв Браудера исключить Россию из Интерпола.

Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, что приближенные к президенту Украины Петру Порошенко люди бегут из страны. Украинский политолог рассказал, что приближенные к Порошенко люди бегут из страны.

По информации ведомства, прошел только один из этапов учений. «Один из этапов учений»: ФСО объяснила полет вертолетов над Кремлем

По словам эксперта, Израиль начинает понимать, что после 2015 года, когда Россия пришла в Сирию, многое изменилось. Тель-Авиву нечего предложить Москве: эксперт рассказал, почему «защитный зонт» РФ в Сирии спутал планы Израиля.

Лондон использует антироссийскую риторику, чтобы хотя бы ненадолго продлить власть действующего правительства, «увязшего» в Brexit. Отставка не за горами: в РФ объяснили, зачем Мэй «реанимировала» «дело Скрипалей».

Угнанный в Полтавкой области Украины самолет Ан-2 скорее всего будет распилен на части и сдан в металлолом, считает военный аналитик Андрей Красноперов. Уникальная ситуация: эксперт рассказал о судьбе украденного на Украине самолета Ан-2.

Российские власти выразили надежду на то, что США не будут совершать необдуманных шагов по вопросу дальнейшего соблюдения Договора о ракетах малой и средней дальности. Москва о ДРСМД: США придется прислушаться к Шойгу, если они не прислушаются к Лавров.у

В Госдуме пообещали ответить Киеву на стягивание украинскими властями военной техники на границу с Донбассом. «Это Киеву с рук не сойдет»: в Госдуме отреагировали на переброску Киевом комплексов С-300 в Донбасс.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде неожиданно для присутствующих перешел на русский язык и процитировал премьер-министра России Дмитрия Медведева. Порошенко в Раде неожиданно процитировал Медведева на русском языке.