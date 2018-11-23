ФСО рассказала подробности об учениях в районе Кремля

Москва, 23 ноября. Странное курсирование вертолетов над Кремлем, свидетелями которого стали москвичи в четверг, оказалось межведомственными учениями с участием Федеральной службы охраны. Об этом начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Александр Рясков.

Он отметил, что подобные учения проводятся уже не первый год, просто раньше прохожие не обращали на это внимания.

«В четверг состоялся один из этапов плановых тактико-специальных учений ФСО. И учения эти прошли в штатном режиме. Обычно на таком этапе отрабатывается взаимодействие с силовыми ведомствами и другими органами исполнительной власти», — пояснил Рясков KP.ru.

Напомним, что вечером 22 ноября в районе Кремля пролетел вертолет Ми-8. При этом воздушное судно везло сетку с грузом. В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен полет вертолета. Комментаторы в Интернете предположили, что в сетке находились люди.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей, подтвердил, что учения действительно проводились. Он подчеркнул, что резиденция президента хоть и публичный, но все же режимный объект, поэтому необходимо проводить подобные учения время от времени.