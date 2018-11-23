Москва, 23 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская экономика должна научиться жить в условиях санкций и не зависеть от партнеров, которые уже не раз доказывали свою ненадежность.

По словам Лаврова, Москва сделала для себя один вывод: Россия должна научиться жить в ситуации, когда политизированные решения принимаются с целью то ли наказать РФ, то ли, как в случае с американскими санкциями, ослабить конкурентов.

«Жить так, чтобы не зависеть от людей, которые доказали свою ненадежность как торговые и экономические партнеры», — сказал лавров по итогам встречи с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

Глава российского МИД отметил, что в настоящий момент большое количество стран признали санкционный режим против России ненормальным, в том числе Италия. Лавров подчеркнул, что Москва приветствует и ценит это решение, однако не может делать первые шаги в этой сфере.