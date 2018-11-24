Сирия: САА отразили атаку боевиков в районе провинции Латакия — видео ФАН

Дамаск, 24 ноября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на точках столкновения сирийских бойцов с боевиками в районе пригорода Латакии и северо-западного пригорода Хамы.

На склонах Джебель Аль-Акрад продолжаются ожесточенные столкновения между сирийской правительственной армией и вооруженными бандформированиями, которые постоянно перемещаются по региону. Остальная часть провинции Латакия находится под полным контролем официальных властей Дамаска.

Накануне позиции САА попытались атаковать представители группировки «Джейш аль-Изза», которые являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1. Это является прямым нарушением договора о деэскалации. Причина конфликта — это разногласия между террористическими группировками, часть из которых готова соблюдать перемирие, а другая намерена продолжать войну в Сирии.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что совсем недавно джихадисты провели обстрел населенного пункта Сафсафа в провинции Латакия. В результате были убиты 18 сирийских военнослужащих, и один получил ранения.

Кроме того, обстрелам подвергся населенный пункт Алуш в провинции Алеппо, где пострадал еще один боец правительственной армии.

Стоит отметить, что подписав российско-турецкий меморандум о стабилизации в Идлибской зоне деэскалации, Анкара взяла на себя обязательство отвести силы боевиков от линии соприкосновения сторон на 15-20 километров. Кроме того, турецкая сторона должна была принудить боевиков сдать все тяжелое вооружение. Однако до сих пор этого сделано не было. Радикальные формирования «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Изза», «Хурас ад-Дин» и «Исламская партия Туркестана» продолжают отвергать положения меморандума и ведет локальные боевые действия против сирийской правительственной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.