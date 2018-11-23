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В Москве вынесен приговор террористам, готовившим взрывы на Кубке конфедераций

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В Москве вынесен приговор террористам, готовившим взрывы на Кубке конфедераций

Москва, 23 ноября. Трое террористов, обвиняемых в подготовке терактов на Кубке конфедераций по футболу в РФ в 2017 году, приговорены к тюремным срокам от семи до девяти лет. Приговоры вынес Московский окружной военный суд.

О задержании братьев Ибрагима и Адама Гакаевых и их сообщников, готовивших взрывы, Национальный антитеррористический комитет сообщил в феврале этого года.

По решению суда оба брата были приговорены к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима каждый. Их сообщник Фокшан Голуб суд проведет в колонии строгого режима 9 лет, уточняет ТАСС.

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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