Торговый центр вместо «Птичьей гавани»: жители Иркутска требуют спасти уникальное болото

Жители Иркутской области бьют тревогу: на территории, относящейся к Новоленинскому озерно-болотному комплексу, где обитают птицы, занесенные в Красную книгу, ведутся строительные работы. Возмущенные иркутяне обратились к властям с вопросом, но те заявили, что все в порядке и никаких нарушений нет.

Федеральное агентство новостей решило разобраться — кому и зачем понадобилось осваивать территории, которые должны охраняться законом.

Последний участок поймы рек Иркута и Ангары — Новоленинский озерно-болотный комплекс — чудом сохранился после строительства Иркутского водохранилища. На протяжении 30 лет, с 1988 года, местные власти и экологи ведут разговоры о том, что следует сохранить уникальный уголок природы, где так любят останавливаться при перелете как краснокнижные, так и другие виды птиц.

Местные орнитологи подсчитали, что на этом участке останавливаются примерно 210 видов пернатых, — а для некоторых из них это единственное место, где они могут отдохнуть при длительной миграции. Данная зона является естественной средой обитания для 22 видов млекопитающих, пяти видов земноводных и двух видов рептилий. К слову, на данной территории также произрастает 325 видов высших сосудистых растений.

Важно, что двухметровые торфяные отложения Новоленинских болот исполняют роль природного фильтра, поскольку через них очищаются сточные воды, текущие в сторону рек.

В свое время один из авторов генеральной схемы комплексного использования природных ресурсов озера Байкал и его бассейна, почетный гражданин Иркутска Григорий Галазий назвал болота «легкими Иркутской области» — болота поставляют в атмосферу немало кислорода.

В 2012 году чиновники в очередной раз приступили к рассмотрению проекта, который изначально был предложен в 1970-е годы прошлого века. Согласно ему, на месте комплекса должна была появиться заповедная зона с поэтичным названием «Птичья гавань». Новый статус позволил бы оградить землю от массовой застройки и превратил бы ее в уникальную особо охраняемую природную территорию (ООПТ). Однако местная дума не утвердила предложенный проект, сославшись на то, что он недоработан.

Прошло еще пять лет, настойчивая просьба определить территорию под заповедник все же была услышана чиновниками. В январе 2017 года председатель комитета городского обустройства администрации города Евгений Дроков заявил, что администрация Иркутска внесет изменения в схему территориального планирования региона, чтобы исключить из нее озерно-болотный комплекс.

Однако в начале ноября местные жители вновь забеспокоились. Причиной тому послужила многочисленная строительная техника, которая стройными рядами направилась в сторону «Птичьей гавани».

«В Иркутске засыпают болото, относящееся к Новоленинскому озерно-болотному комплексу, — написали в петиции неравнодушные жители. — Одно из болот продано. Участок площадью почти 26 тысяч квадратных метров засыпают, чтобы построить очередной торгово-развлекательный центр».

Как выяснило Федеральное агентство новостей, согласно пункту 2 статьи 6 закона Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях Иркутской области» от 19 июля 2008 года №27-оз, местными властями устанавливается форма и размер платы за пользование ООПТ местного значения.

«Озерно-болотный комплекс в Ленинском районе Иркутска «Птичья гавань» является особ охраняемой природной территорией местного значения, — пояснил агентству министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. Засыпка озерно-болотного комплекса приведет к необратимому процессу последовательной закономерной смены одного биологического сообщества другим».

В свою очередь спорная земля с кадастровым номером 38:36:000002:7570, на которой, по мнению местных жителей, незаконно ведутся строительные работы, в соответствии с генеральным планом Иркутска входит в зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-201).

Таким образом, как пояснили ФАН в администрации города, указанный участок не входит в границы охраняемой природной территории. Свой ответ на вопрос о том, как же так получилось, чиновники подкрепили сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости. В документе значится, что собственником земельного участка является общество с ограниченной ответственностью «Лазурь».

«Отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Иркутска в 2015 году выдавалась разрешение на строительство объекта «Торгово-развлекательный центр. Первая очередь строительства. Нежилое здание», — пояснила исполняющая обязанности заместителя мэра руководитель аппарата администрации города Лариса Красноперова.

Примечательно, что летом 2016 года данный участок был выставлен на торги. В описании черным по белому было указано, что данный участок территории оценивается отрицательно, поскольку он «находится на территории неблагоприятной для строительства с инженерно-строительными ограничениями, связанными с подтоплением».

Красноперова, однако, уточнила, что после ввода указанного объекта в эксплуатацию департамент реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике городской администрации не выдавал разрешение на строительство каких-либо других объектов.