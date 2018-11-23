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Лавров рассказал, сколько итальянские фермеры потеряли из-за антироссийских санкций

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Лавров рассказал, сколько итальянские фермеры потеряли из-за антироссийских санкций

Москва,23 ноября. Итальянские сельхозпроизводители потеряли вследствие санкций три миллиарда евро. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

По его словам, эксперты Восточного комитета германской экономики подсчитали, что ущерб от санкций составляет 100 миллиардов долларов. Итальянский фермеры потеряли на экспорте сельхозтоваров в Россию 3 миллиарда евро, отметил Лавров.

Ранее Европарламент предложил создать кризисный резерв, поддерживающий сельскохозяйственный сектор, который пострадал от российских контрмер. Эксперты считают, что Брюссель пытается успокоить европейские страны, которые выступают за снятия санкций с России.

Напомним, что Запад ввел против России санкции в 2014 году. Москва в качестве ответных мер взяла курс на импортозамещение. В Кремле неоднократно подчеркивали, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно.

Автор: Денис Коробейников
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