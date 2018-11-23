Президент Эквадора потребовал отставки кабмина из-за разногласий по бюджету

Кито, 23 ноября. Президент Эквадора Ленин Морено потребовал отставки всего кабинета министров и оценки его решений за последние несколько недель, об этом говорится в заявлении Национального секретариата по делам коммуникаций при администрации президента.

«Национальный секретариат по делам коммуникаций сообщает, что президент республики Ленин Морено потребовал отставки всего кабинета министров​​​», — говорится в заявлении.

По данным Национального секретариата, будет проведена оценка действий кабмина за последние несколько недель. Результаты будут опубликованы в широком доступе. Ранее в отставку подали министры экономики и финансов и образования, а также секретарь по делам коммуникаций.

«Сокращение средств на образование — это атака на все общество, в особенности на детей и подростков. Самое важное, что это уничтожает будущее страны», — написал министр образования Эквадора Фандер Фалькони в Twitter.

Просьба об отставке кабмина прозвучала на фоне критики в адрес бюджета на 2019 год. Отмечается, что в следующем году предполагается сокращение финансирования на образование и здравоохранение. Кроме того, по итогам текущего года внешний долг Эквадора вырос до 31 млн долларов, пишет агентство Reuters.