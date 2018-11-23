Сирия, 23 ноября. «Джебхат ан-Нусра»1*** арестовала одного из главарей ССА** на севере Хамы. Два медиа-активиста были застрелены неизвестными боевиками к югу от Идлиба. Курды пообещали свернуть часть пунктов базирования SDF**** в южной части Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с радикалами ССА в окрестностях Аль-Баба к северо-востоку от Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): арестовала одного из главарей ССА в городе Кафр Зета; подверглась ответным ударам минометов и пулеметов войск САР к северо-западу от Хамы.

Курды: пообещали свернуть часть пунктов базирования SDF в южной части Хасаки после серии митингов местного населения.

Сирийская свободная армия (ССА): задержала в городе Азаз к северу от Алеппо три группы боевиков, неугодных Турции.

Провинция Алеппо

По сведениям Twitter-канала (@jisrtv), радикалы Сирийской свободной армии (ССА) задержали в городе Азаз к северу от Алеппо три группы боевиков, замеченных в совершении военных преступлений против местных жителей или пытавшихся обособиться от турецкого протектората. Отмечается, что исламисты сдались без боя. Ранее главари ССА заявляли, что после рейдов в данном населенном пункте их бандгруппы направятся в Ахтарин, расположенный чуть к востоку, в рамках продолжения операции по очистке северной части провинции Алеппо от неугодных Анкаре элементов местных вооруженных формирований.

Радиостанция Alkul передает, что на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и бандгрупп ССА около населенного пункта Тадеф, расположенного в предместьях Аль-Баба на северо-востоке региона, отмечаются перестрелки. Данные о ходе столкновений на этом направлении в настоящий момент выясняются. Напомним, город Аль-Баб и его окрестности были захвачены Турцией и ее союзниками в феврале прошлого года в ходе операции «Щит Евфрата».

Провинция Идлиб

Сегодня утром в городе Кафр-Набаль к югу от Идлиба неизвестными радикалами были убиты два медиа-активиста Рауд Аль-Фарес и Хамуд Аль-Джунейд, сообщает местный новостной канал в Twitter (@2011Hsr). По мужчинам был открыт огонь на поражение прямо на улицах населенного пункта. Сведения о причинах и организаторах двойного убийства пока устанавливаются. Напомним, почти вся территория провинции находится в оккупации вооруженных исламистских группировок. Наибольшее влияние в регионе по-прежнему имеет «Джебхат ан-Нусра», однако в начале текущего года контроль над частью провинции, в том числе на юге, перехватили отряды протурецкого альянса «Джебхат Тахрир Сурия».

Провинция Хама

К северо-западу от Хамы возобновились столкновения между правительственными силами САР и исламистскими бандформированиями, в том числе аффилированными с «Хайят Тахрир аш-Шам». Сейчас военнослужащие САА ведут ответный огонь по опорным пунктам террористов после очередных нарушений режима тишины боевиками. По информации Masar Press Agency, сирийские войска ведут огонь по объектам исламистов рядом с деревней Таль Аль-Сахр. Отмечается, что удары наносятся преимущественно из пулеметов и минометов. Данные о масштабах потерь в рядах джихадистов пока формируются.

Бандгруппы «Джебхат ан-Нусры» задержали высокопоставленного полевого командира одного из самых радикальных формирований ССА, аффилированного с террористами «Тахрир аш-Шам», по прозвищу Махер Фаджр Аль-Халил. Согласно информации Step News Agency, это произошло в городе Кафр Зета внутри Аль-Латаминского выступа. Сведения о причинах подобных мер главарей «Джебхат Фатх аш-Шам» в данный момент выясняются.

Провинция Хасака

Главари Демократических сил Сирии (SDF) согласились расформировать часть своих пунктов базирования в южной части провинции Хасака после недавней серии протестов мирных жителей и членов местных арабских племен Заевфратья, передают источники иранского агентства Fars News. Кроме того, радикалы SDF обязались прекратить принудительную мобилизацию гражданских лиц в свои ряды и освободить часть пленных. Напомним, наиболее крупные демонстрации недавно прошли в городе Аш-Шаддади. Многие местные активисты уверены, что решение курдов удовлетворить часть требований митингующих связано с опасениями «Демократических сил», что арабы, уставшие от произвола радикалов SDF, поддержат грядущее наступление Турции и ее союзников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)