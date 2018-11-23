Три человека погибли при стрельбе в жилом доме в США

Вашингтон, 23 ноября. Три человека погибли во время стрельбы в жилом доме в городе Форт-Уэйн на северо-востоке американского штата Индиана. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации СМИ, жертвами стрельбы стали двое мужчин и одна женщина. Кроме того, в результате происшествия двое человек получили ранения, они находятся в критическом состоянии.

Стрельба произошла в минувший четверг вечером, когда американцы отмечали День благодарения.

Подробности происшествия не раскрываются. Сотрудники правоохранительных органов по факту случившегося ведут следствие.