Мосгорсуд отказался освобождать арестованных братьев Магомедовых

Москва, 23 ноября. Мосгорсуд в пятницу отказался освобождать из СИЗО братьев Магомедовых, которые подозреваются в организации преступной группы и хищении бюджетных средств.

Таким образом, суд отклонил апелляцию защиты, которая пыталась опротестовать арест бизнесменов, которые останутся под стражей как минимум до 5 февраля. Адвокаты братьев Магомедовых просили освободить своих подзащитных или хотя бы перевести их под домашний арест.

«Продлен срок содержания под стражей, оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокаты — без удовлетворения», — постановил судья.

Напомним, что владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брата Магомед были арестованы еще в марте. Следствие полагает, что предприниматели похитили бюджетные средства на сумму 2,8 млрд рублей. Сами же подсудимые свою вину не признают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Магомедовых, заявил, что российские власти проводят жесткую политику контроля над использованием бюджетных средств, передает Infox.ru.