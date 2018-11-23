За семью столами и без галстуков: сенатор и политолог прокомментировали новый формат заседаний Госсовета

Заседание Госсовета, которое провел сегодня президент России Владимир Путин, прошло в новом формате: участников мероприятия распределили за семью круглыми столами. Кроме того, российские политики и государственные деятели были на Госсовете без галстуков, в том числе и глава государства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал новый формат заседаний Госсовета. По словам сенатора, ему отрадно, что новая практика внедряется именно в Республике Крым.

«Я считаю, что это новые формы работы, которые постепенно внедряются в практику государственных деятелей. И то, что это внедрение происходит в Крыму, — это хорошо», — резюмировал Сергей Цеков.

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов свою очередь выразил мнение, что новый формат позволит существенно повысить качество госуправления.

«Власти понимают, что стране необходима реформа государственного управления — бюрократическая машина стала слишком громоздкой и неповоротливой. Поэтому все решения принимаются не только медленно, а еще и келейно. Руководство страны это понимает и предпринимает шаги, чтобы это исправить. Например, существует конкурс управленцев «Лидеры России». Любой гражданин нашей страны может принять в нем участие и получить престижную должность в органах власти или крупнейших компаниях и корпорациях. Причем участие в конкурсе совершенно бесплатное, — согласитесь, это важно.

Новый формат заседаний Госсовета — это что-то из той же оперы. Круглые столы подразумевают формат дискуссии, правит бал не только президент. Другие участники тоже могут предлагать свои идеи, обмениваться опытом. Грубо говоря, смогут не только слушать, но и говорить. Реформа заседаний Госсовета — это шаг вперед для всей России», — резюмировал политолог.

Государственный совет Российской Федерации — неконституционный совещательный орган при президенте Российской Федерации. Госсовет рассматривает насущные политические вопросы страны. Он не является органом государственной власти, поскольку не имеет властных полномочий.