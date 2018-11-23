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Сирия: более 800 беженцев вернулись из Иордании и Ливана за сутки

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Сирия: более 800 беженцев вернулись из Иордании и Ливана за сутки

Дамаск, 23 ноября. За минувшие сутки более 580 сирийских беженцев вернулись из Иордании в Сирию, еще 215 человек прибыли из Ливана. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте министерства обороны России.

В бюллетене отмечается, что за минувшие сутки из Иордании в Сирию вернулись 586 беженцев, еще 215 человек вернулись из Ливана. В места постоянного проживания вернулись 224 жителя Сирии.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Теснин, который расположен в провинции Хомс. Российские военные передали мирным жителям 450 продовольственных наборов, общий вес которых составляет 1,95 тонн.

Автор: Артем Никулин
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