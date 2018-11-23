Большая пресс-конференция Путина: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос президенту

Политический год, как известно, завершается большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина. В ходе этого важнейшего мероприятия, неизменно привлекающего большое внимание СМИ и общественности, глава государства отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов, а также иногда делает знаковые заявления.

Когда в 2018 году состоится большая пресс-конференция Путина

Как сообщила пресс-служба Кремля, ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2018 году пройдет в четверг, 20 декабря. Начало в 12.00.

Где состоится большая пресс-конференция Путина

Место проведения мероприятия пока не раскрывается, в предыдущие годы пресс-конференции главы государства проходили в Гостином дворе в Москве.

Где смотреть прямую трансляцию пресс-конференции Путина

Традиционно прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина показывают Первый канал и телеканалы «Россия 1» и «Россия 24». Трансляцию также ведут радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». «Общественное телевидение России» (ОТР) ведет трансляцию мероприятия с сурдопереводом.

На сайтах вышеперечисленных ресурсов будет также доступна онлайн-трансляция, в том числе на сайте ОТР — с сурдопереводом.

Ведущие российские и некоторые зарубежные СМИ будут вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, в том числе через Twitter. Она будет доступна и на сайте Федерального агентства новостей (ФАН).

Как задать вопрос президенту

Пресс-конференция — это мероприятие для журналистов, им для участия необходимо получить регистрацию. Пресс-служба Кремля уже объявила аккредитацию на это мероприятие, она проводится через сайт kremlin.ru. Заявки принимаются до 7 декабря.

Принять участие в пресс-конференции и задать вопрос президенту смогут получившие аккредитацию представители российских СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также получившие приглашение иностранные журналисты, аккредитованные при МИД РФ.

Список тех, кто получит аккредитацию и сможет посетить мероприятие, будет опубликован на официальном сайте Кремля.

Сколько журналистов сможет посетить пресс-конференцию Путина

В прошлом году число журналистов, принявших участие в пресс-конференции Владимира Путина, превысило 1600 человек, что является рекордным показателем для этого мероприятия.

На сколько вопросов успевает ответить президент

Обычно Владимир Путин отвечает на несколько десятков вопросов. Рекорд был в 2008 году, тогда Владимир Путин ответил на 106 вопросов.

Какой по счету будет пресс-конференция Путина в 2018 году

В четверг, 20 декабря 2018 года, состоится 14-я по счету большая пресс-конференция Владимира Путина.

Когда состоялась первая большая пресс-конференция Путина

Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 18 июля 2001 года. На мероприятии присутствовало 400 журналистов, президент ответил на 22 вопроса. Позже пресс-конференцию стали проводить зимой, как правило, в конце года.

Сколько продлится пресс-конференция Владимира Путина

Пресс-конференции президента РФ обычно длятся 3,5-4,5 часа. Самой продолжительной была пресс-конференция, которая проходила 14 февраля 2008 года, — она длилась 4 часа 40 минут.

В прошлом году мероприятие продлилось 3 часа 42 минуты.

Большие ежегодные пресс-конференции Владимира Путина традиционно привлекают внимание общественности и СМИ, нынешний год — не исключение.