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Мемориальную доску в честь вдохновителя украинского фашизма установят в Киеве

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Мемориальную доску в честь вдохновителя украинского фашизма установят в Киеве

Киев, 23 ноября. На фасаде здания, в котором располагается государственное украинское информационное агентство «Укринформ», будет установлена памятная доска в честь основоположника идеологии интегрального украинского национализма Дмитрия Донцова.

О том, что в Киеве появится еще один «памятник фашизму», на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Мэрия Киева установит мемориальную доску в честь «выдающегося киевлянина» Дмитрия Донцова, который вовсе не киевлянин, а омерзительный фашист, антисемит и нацистский коллаборант», — написал Долинский.  

Он, в частности, напомнил, что именно Донцову приписывают цитату о «евреях, кастрировавших душу народа». Известный националист в годы Великой Отечественной войны находился в Берлине и оккупированной Праге, где сотрудничал с нацистскими властями, подчеркнул глава Украинского еврейского комитета.

Работы Дмитрия Донцова легли в основу идеологии ОУН — запрещенной в России организации коллаборационистов, координировавшей свои преступные действия с силами Третьего Рейха.

Напомним, в мае Долинский пытался привлечь внимание общественности к тому, что в Хмельницком открыли памятник националисту Роману Шухевичу. На барельеф нанесли приписываемые политическому деятелю цитаты, что вызвало гнев Долинского.

Отметим, на Украине в последние годы активно проходит реабилитация преступлений националистов, сотрудничавших с Вермахтом. Мировая общественность серьезно обеспокоена этой тенденцией. 

Автор: Федор Веснин
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