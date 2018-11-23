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Дольче и Габбана извинились перед китайцами после обвинений в расизме

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Дольче и Габбана извинились перед китайцами после обвинений в расизме

Москва, 23 ноября. Основатели итальянского дома Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана записали для китайцев видеообращение, в котором извинились за рекламу, из-за которой разгорелся скандал.

Дольче и Габбана признались, что бесчисленное количество визитов в Китай лишь заставило их еще сильнее полюбить китайскую культуру. Модельеры говорили на итальянском языке, а в конце видеообращения перешли на китайский, сообщил телеканал «360».

«Мы должны принести извинения за допущенные нами ошибки», — сказали итальянские дизайнеры.

Напомним, Дольче и Габбана оказались в центре скандала после опубликованных рекламных роликов модного показа в Шанхае. Итальянцев обвинили в расизме и сексизме. В одном из видео модель с азитской внешностью ест палочками итальянские блюда, но у нее ничего не получается. Мужчина за кадром подсказывал девушке, как лучше справиться с этим, и делал двусмысленные намеки.

 

Автор: Дарья Смолина
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