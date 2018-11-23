В иркутском СПИД-центре объяснили покупку iPhone XS за 123 тысячи рублей

Иркутск, 23 ноября. Иркутский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями покупает смартфон iPhone XS стоимостью в 123 тысячи рублей для рабочих целей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь медицинского учреждения Василий Бучинский.

Он подчеркнул, что дорогой гаджет приобретается вместе с передвижными пунктами тестирования. При этом, по его словам, финансирование осуществляется на зарубежный грант по контракту с Университетом штата Вирджиния.

«Телефон приобретен на средства контракта между Центром СПИД и Университетом штата Вирджиния (США), который выступает подрядчиком по гранту фонда Элтона Джона. Бюджет данного контракта предполагает, в частности, приобретение смартфонов», — заявил Бучинский журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что устройство позволит обеспечивать качественную видеосвязь на акциях по тестированию без использования стандартного интернета. Видеосвязь нужна для того, чтобы провести дистанционную консультацию с врачом, заявил Бучинский.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что на смартфон будут установлены приложения позволяющие вносить данные в карту пациентов в режиме онлайн.