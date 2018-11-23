Рим, 23 ноября. Россия не слышала тревог от Евросоюза по ситуации с Азовским морем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези в Риме.

Глава МИД РФ отметил, что с апреля 2018 года не поступало ни одной жалобы от капитанов кораблей и судов, которые проходили проверку со стороны России в Азовском море.

«И тоже немаловажная вещь заключается в том, что о каких-то тревогах мы не слышали в выступлениях наших европейских коллег, которые сейчас переживают по этому достаточно вымышленному поводу», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел России напомнил, что украинская сторона при этом ведет себя в Азове противоправно: украинские пограничники захватывали российские суда, удерживали членов экипажей, а Киев объявлял о стремлении продать корабли с молотка.

Лавров также отметил, что Москва призывает руководствоваться не политизированными оценками, а правовым статусом Азовского моря. Позиция по ситуации в море была подробно изложена в заявлении МИД РФ. Сергей Лавров подчеркнул, что правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной от 2013 года.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в обострении ситуации в Азове якобы виновата исключительно Россия. Она отметила, что Евросоюз направляет «ясный сигнал» России и предположила, что в ближайшее время ЕС примет в данном направлении «соответствующие целевые меры».

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года. Украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Экипаж корабля смог вернуться на родину лишь спустя полгода после инцидента, а капитан сейнера до сих пор находится на Украине. В августе в порту Херсона задержали российский танкер «Механик Погодин». Попытки российской стороны получить разрешение на выход судна из территориальных вод Украины не дают результата.

В ответ на действия Киева Россия ввела усиленный досмотр кораблей, следующих в Азовское море через Керченский пролив. Крымское погрануправление ФСБ России отмечало, что все проверки проходят в соответствии с нормами международного права, а ведомство не получало претензий от судовладельцев и экипажей морских судов.