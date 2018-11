«США зашли в тупик»: СМИ назвали 10 причин улучшения перспектив мира в Сирии

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Are Prospects For Syrian Peace Looking Up? («Перспективы сирийского мира улучшаются?»), опубликованной на портале Zero Hedge.

Процесс по сирийскому урегулированию постепенно возрождается после длительной спячки. С 28 по 29 ноября тройка «гарантов» — Россия, Турция и Иран — снова проведут переговоры в Астане. Ожидается также присутствие делегаций сирийского правительства и оппозиции. Эти события должны придать импульс переговорам под эгидой ООН в Женеве.

Много воды утекло с последней встречи в Астане в мае. Шесть месяцев — это долгий срок в политике, особенно на Ближнем Востоке. Но, как это ни парадоксально, в то время как политика Ближнего Востока все еще переживает не лучшие времена, перспективы мира в Сирии, вероятно, улучшились. Есть по крайней мере 10 причин это утверждать.

Во-первых, Сирия переживает период относительного спокойствия. Уже несколько месяцев не было никаких серьезных боев.

Во-вторых, вновь открылась сирийско-иорданская граница, и на Голанских высотах не было ожидаемого обострения.

В-третьих, между Россией и Турцией долгое время сохранятся взаимопонимание по Идлибу.

В-четвертых, Израиль по факту «обезврежен» (благодаря развертыванию российской системы ПРО С-300 в Сирии).

В-пятых, Россия и Иран намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии в обозримом будущем, в то время как США, наоборот, не хватает политической воли или военного потенциала, чтобы повлиять на стратегические расчеты Москвы, Тегерана, Дамаска или Анкары.

В-шестых, важно отметить, что Турция стала негласным союзником России и Ирана и приближается к заключению политической сделки, по которой президент Башар Асад останется у власти.

В-седьмых, Россия, Турция и Иран играют лидирующую роль в формировании политики Сирии, имея четкие стратегические цели и средства для их достижения.

Восьмое — это растущая решимость России, Ирана и Турции лишить США всякой роли в формировании геостратегического будущего Сирии. Хотя три страны имеют определенные тактические различия, Турция будет подстраиваться под Россию и Иран до тех пор, пока ей дают свободу в борьбе против курдских сил, угрожающих ее безопасности. Примечательно, что заявление о перезагрузке астанинского процесса прозвучало после визита президента России Владимира Путина в Турцию 19 ноября.

В-девятых, кризис в турецко-американских отношениях не только сохраняется, но и может углубиться в ближайшем будущем.

Наконец, расчет администрации Дональда Трампа на то, что повторное введение санкций против Ирана либо вынудит его выйти из Сирии, либо приведет к краху иранского правительства, оказывается лишь призрачной мечтой. На самом деле произошло обратное.

Иран усиливает координацию с Россией и Турцией и создает систему для защиты своих стратегических достижений в Сирии. Уже сейчас становится очевидно, что США не могут рассчитывать на то, что новое правительство в Багдаде будет действовать против иранских интересов.

С другой стороны, опасная ситуация, возникшая на границе Израиля с Газой, которая была полностью спровоцирована израильскими сторонниками жесткой линии, и последовавший за этим хаос во внутренней политике Израиля серьезно ограничат энергию и ресурсы Биньямина Нетаньяху для действий в Сирии. В последнее время Москва откровенно отворачивается от Нетаньяху, отказывая ему в планировании визита.

Точно так же усугубляющиеся после убийства Джамаля Хашукджи трещины в американо-саудовском альянсе означают практически полный выход Саудовской Аравии из сирийского конфликта. ОАЭ уже начали восстанавливать отношения с сирийским правительством, что возможно только с одобрения Саудовской Аравии.

Достаточно уже того, что так называемая сирийская оппозиция потеряла контроль. Ее прежние покровители — США, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ — либо зашли в тупик, либо переключились на другие направления, приняв поражение в сирийском конфликте.

Между тем, назначение норвежского дипломата Гейра Педерсена новым спецпредставителем генерального секретаря ООН по Сирии — это позитивное событие. В России отметили, что знают его «как опытного дипломата» и надеются на его «беспристрастный и конструктивный подход». Предшественник Педерсена — Стаффан де Мистура — считался закадычным другом США. Очевидно, что участники астанинского процесса не теряют времени и готовы начать работу по сирийскому урегулированию даже в то время, когда Педерсен вступает в должность.