Россияне выбрали актеров для «народного кино» про Дональда Трампа

Ведущие программы «Не валяй дурака, Америка» на радио «Комсомольская правда» (совместный проект «Комсомольской правды» и Федерального агентства новостей) Александр Малькевич и Мария Берк в минувшем выпуске своего шоу определили вместе со слушателями, кто может сыграть роли Дональда и Меланьи Трамп в новом российском художественном фильме. Отметим, над сценарием картины уже идет работа в редакции агентства USA Really — дочернего проекта ФАН.

Передача, которая рассказывает о реальной Америке, выходит уже третий месяц. За это время ведущие и слушатели успели обсудить немало новостей «оттуда», вспомнить о памятных датах и праздниках, сочинить и озвучить тематические стихи, получить творческие и оригинальные ответы на многие вопросы.

Прошедшая программа не стала исключением. Задача была определить — кто из российских актеров мог бы сыграть Дональда Трампа и Меланью Трамп в новом фильме или сериале? Принимались также предложения относительно «фишек» сценарного характера.

В итоге за явным преимуществом победили Юрий Стоянов и Роман Мадянов; на роль Трампа в молодости был предложен Данила Козловский. В образе Мелании жители России видят Светлану Ходченкову, Ольгу Куриленко и участницу шоу на ТНТ Comedy Woman Екатерину Варнаву.

В качестве варианта сценария кинокартины большинство слушателей предложили, чтобы действия развивались в российской глубинке. Очень многим хотелось бы увидеть, как Трамп доит корову.

Победителем же стал вариант про то, что «Трамп засыпает и ему снится, что он — мэр маленького северного городка в России, причем там есть фигуры (прокурор, судья и т. д.), внешне схожие с американскими деятелями. Местные жители воспринимают Трампа как вполне реального мэра — и не понимают, почему он разговаривает на английском и ведет себя «как всегда». Ну а он пытается реализовать свою популистскую программу и всерьез задумывается о выдвижении в президенты…»

Главный приз программы — «шпионская кружка», которую, как пошутил Александр Малькевич, ему «передали у входа в штаб-квартиру ФБР», отправилась к Александру Некрасову из Челябинска. Он первым предложил на роль Трампа актера Романа Мадянова, а также сценарий, в котором нынешний глава Белого дома засыпает и становится «мэром маленького северного городка в России».

Также фирменные призы едут к Андрею Грошеву из Ростовской области (он дозвонился в эфир и на роль Трампа предложил народного артиста России Юрия Стоянова).

Тем временем в редакцию приходят фотографии и «приветы» от слушателей, к которым призы уже доехали: Руслан Назипов из Республики Татарстан, Егор Кручинин из Петербурга и Александр Егоров из Саратовской области теперь могут щеголять в фирменных футболках USA Really и пить чай из таких же кружек, запивая им «конфеты от Дональда Трампа».

Напомним, программа выходит в эфир каждый понедельник в 12.05 на радио «Комсомольская правда». Подкасты доступны в iTunes. Видеоверсии эфиров можно посмотреть на Youtube-канале «Комсомольской правды».