Москва, 23 ноября. Численность христианского населения Ирака за время присутствия ИГ1 (запрещена в РФ) в стране сократилось с 1,6 млн до 500 тысяч человек, а христианские святыни оказались в руинах. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ по итогам встречи замглавы ведомства Михаила Богданова с делегацией Совета лидеров христианских церквей Ирака.

В ходе встречи Богданова с иракскими священнослужителями значительное внимание было уделено ухудшению положения христианского населения страны из-за активизации ИГ и других радикальных организаций.

«В результате варварских действий террористов большинство христианских святынь Ирака находится в руинах, а численность христиан из-за массовых гонений и истребления сократилась с 1,6 миллиона до 500 тысяч человек», — говорится в заявлении МИД РФ.

Стороны подчеркнули особую важность создания благоприятных условий для возвращения христианского населения в родные места. Москва призывает международное сообщество обратить внимание на положение христианства в Ираке и принять срочные меры.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что уничтожение христиан в Ираке является цивилизационной катастрофой. Глава РПЦ выразил соболезнования иракскому народу, который пострадал от иностранной агрессии и гражданской войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.