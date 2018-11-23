Якунин потребовал через суд от «Новой газеты» компенсацию в 5 млн рублей

Москва, 23 ноября. Экс-глава РЖД Владимир Якунин требует от «Новой газеты» моральную компенсацию в размере 5 млн рублей из-за двух статей. Об этом заявил его представитель Григорий Левченко.

При этом он подчеркнул, что Якунин с уважением относится к журналистике и понимает, что всегда имеют место ошибки, перегибы. При этом он действовал согласно закону и в письменном виде просил газету объясниться и удалить статьи.

«Но материал не был удален, ни извинений не было. Если бы были, не было бы иска», — уточнил Левченко в комментарии RNS.

Согласно заявлению на его странице в Facebook, Якунин 23 ноября подал иск о защите деловой репутации против «Новой газеты». Сумма исковых требований составляет 5 млн рублей. Претензии вызвали две статьи, опубликованные изданием в начале октября: «Особо важное убийство» и «Миллиарды черпали полковником».

«Согласно заключению юристов, в двух статьях «Новой газеты» содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер», — подчеркнул Левченко.

Он также уточнил, что в исковом заявлении содержится требование опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда в размере двух млн рублей, к журналистам «Новой» Андрею Сухотину и Иреку Муртазину — выплатить компенсацию морального вреда в размере одного млн и двух млн руб. соответственно.

Кроме того, в заявлении указано, что деньги, которые Якунин хочет взыскать с журналистов, он собирается направить на поддержку профессиональной журналистики и благотворительные проекты по защите детей.

Представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила RNS, что иска они пока не получали.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, сегодня стало известно, что в суд на «Новую газету» подал российский бизнесмен Александр Щукин. Его честь и достоинство оскорбила статья «Связаны одной шахтой». Иск о защите деловой репутации поступил в Басманный суд столицы.