«Нафтогаз» удержал 3,8 млн долларов переплаты «Газпрома» за транзит в счет долга

Киев, 23 ноября. Украинская государственная компания «Нафтогаз» взыскала с «Газпрома» 3,8 миллиона долларов переплаты за транзит газа в октябре в счет долга по решению арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что украинская компания направила «Газпрому» заявление о зачислении переплаты в размере 3,8 миллиона долларов в счет погашения пени, которая была начислена на задолженность российской компании по решению Стокгольмского арбитражного суда от 28 февраля.

В «Нафтогазе» также добавили, что «Газпром» отказывается исполнять решение Стокгольмского арбитражного суда, поэтому украинская компания и в дальнейшем намерена зачислять переплаты за транзит газа на погашение пени.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере 2,6 миллиарда рублей.

Позднее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания намерена расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Он также добавил, что арбитражный суд Стокгольма объяснил свое решение резким ухудшением экономического положения на Украине, однако Россия выступает против попыток решить экономические проблемы Киева за счет «Газпрома».

1 марта 2018 года «Газпром» прекратил поставки газа «Нафтогазу», что привело к кризису в энергетическом секторе Украины, а также сокращению объемов транзита газа в страны Евросоюза.