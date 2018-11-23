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Пушков назвал «массовый панический побег» украинцев закономерным итогом Майдана

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Пушков назвал «массовый панический побег» украинцев закономерным итогом Майдана

Москва, 23 ноября. Паническое бегство украинцев из своей страны, о котором заявила экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, стало закономерным итогом Евромайдана. Об этом в пятницу заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Таков итог пятилетки Майдана. Если кто считает российские оценки предвзятыми, то Тимошенко точно знает, о чем она говорит», — пишет он в Twitter.

Напомним, что ранее бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» заявила о том, что украинцы массово уезжают в другие страны в поисках заработка. Она назвала эту отрицательную миграцию «паническим бегством», которое уже вышло за рамки трудового туризма, и обратила внимание на то, что в родной стране ее соотечественники не живут, а выживают.

В результате, говорит политик, на Украине уже сегодня ощущается острая нехватка рабочей силы, пишет Infox.ru. Отметим, что Тимошенко баллотируется в президенты Украины в следующем году.

 

Автор: Антон Соколов
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