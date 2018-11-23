То, что полетит от нас, уничтожить не удастся: эксперт раскрыл принцип действия российского «Периметра»

Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand или «Мертвая рука») очень эффективен. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Система в любом случае эффективна. Система управления ядерными силами РФ предельно надежна», — сообщил он.

Он также подчеркнул, что принцип действия, а также характеристики системы «Периметр» «даже в высоких кабинетах не обсуждаются и не подлежат раскрытию ни в каком своем аспекте».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что когда система «Периметр» только появилась, концепция применения ядерного оружия в СССР заключалась в том, что оно может применяться в виде ответного удара.

«Ответный удар — живо руководство или нет — только ответный удар. Сейчас все вокруг меняется, американцы переходят на стратегию превентивного удара по надуманным причинам. Поэтому у нас появилась концепция ответно-встречного удара. Вся система «Периметр» была модернизирована и продолжает модернизироваться постоянно: выводятся новые спутники системы предупреждения о ракетном нападении, создаются эшелонированные системы ВКО [Воздушно-космической обороны], все это автоматизируется, чтобы время реакции было сокращено до долей секунд», — пояснил эксперт.

Другими словам, как только из какой-то страны стартует неизвестный объект и выходит на баллистическую траекторию, российские военные понимают, что это не учебный пуск, так как в случае начала ядерной войны те же США будут запускать от 10 и более снарядов.

«Траектория ракет сразу рассчитывается и становится понятно, куда будут падать боеголовки. В это время комплексы ВКО будут приведены в боевое положение и начнут сбивать баллистические ракеты. Одновременно с этим, а, может быть, даже раньше, наши баллистические ракеты полетят в ответ агрессору. Но есть маленький нюанс: подавляющую часть вражеских ракет мы, скорее всего, уничтожим, а то, что полетит от нас, скорее всего, уничтожить не удастся. Дело в том, что наши комплексы создаются с гарантированным преодолением существующей и перспективной противоракетной обороны — гиперзвуковые ядерные боеголовки, а еще маневрирующие боевые блоки. Их очень сложно сбить, практически невозможно», — продолжает собеседник ФАН.

При этом система «Периметр» в нынешних условиях обладает очень высокой надежностью за счет постоянной модернизации и внедрения автоматизированных систем управления.

«Если внимательно следить за тем, как в России модернизируется военная техника, то становится понятно, что все самое современное получают РВСН [ракетные войска стратегического назначения]. Это говорит о том, что все устаревшее заменяется на новое. Там осталось поменять только ракеты шахтного базирования и все. У нас совершенно новая система», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, ранее бывший начальник главного штаба РВСН (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин сообщал, что российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» может оказаться бесполезной в случае военного конфликта.