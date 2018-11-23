«Не мы заварили эту кашу»: Лавров заявил, что Москва не станет умолять об отмене санкций
Рим, 23 ноября. Москва не станет умолять об отмене антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.
Министр иностранных дел России отметил: Москва понимает, что санкции — это реальность.
«Не мы заваривали эту кашу. И мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще эти санкции отменять», — сказал Сергей Лавров.
Он также добавил, что экономические ограничения, безусловно, наносят ущерб всем сторонам. Однако вывод, резюмировал Лавров, всего один: необходимо научиться жить в нынешних условиях, и Москва, во многом, уже добилась успеха в данном направлении. По словам главы МИД РФ, стране нужна независимость от людей и государств, которые проявили себя как ненадежные экономические партнеры.
Ранее Сергей Лавров отмечал, что зацикленность на санкциях США приобрела параноидальный характер. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва настроена на нормализацию отношений с Вашингтоном, однако Штаты продолжают расширять ограничения в адрес России. Лавров добавил, что невозможность нормализовать диалог между РФ и США приводит к потере огромного потенциала сотрудничества, а также тормозит решение вопросов не только двусторонней, но и международной повестки дня.
Напомним, 22–23 ноября Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Италии. Лавров отметил, что на встрече с Миланези большое внимание было уделено региональной тематике, в том числе вопросам урегулирования кризиса в Ливии.