Турецкие СМИ выяснили, что посла РФ в Турции Карлова планировали убить летом 2016 года

Анкара, 23 ноября. Покушение на российского посла Андрея Карлова планировали осуществить в июне 2016 года, за полгода до его убийства. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как сообщают журналисты со ссылкой на турецкое следствие, Андрея Карлова планировали убить во время ифтара, организованного для глав иностранных дипмиссий. (Ифтар — вечерний прием пищи, во время священного у мусульман месяца Рамадан. — Прим. ФАН). Он был запланирован на 27 июня 2016 года в штабе-квартире Партии справедливости и развития Турции.

Организаторы покушения разработали план, по которому преступник должен был войти в здание под видом сотрудника службы администрации премьер-министра Турции, и застрелить Карлова. Однако покушение сорвалось, поскольку российский дипломат не принимал участие в приеме.

Напомним, Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Убийство совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, которого ликвидировали сотрудники службы безопасности.

Власти Турции заявили, что к преступлению причастен оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и его организация FETO. Ранее турецкая прокуратура сообщала, что дело об убийстве российского дипломата передано в суд.