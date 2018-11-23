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Подросток погиб при стрельбе в ТЦ в американском штате Алабама

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Подросток погиб при стрельбе в ТЦ в американском штате Алабама

Вашингтон, 23 ноября. Один подросток погиб в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Гувер, штат Алабама. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Стрельба случилась во время ежегодной распродажи, которую называют «черной пятницей», в торговом центре Riverchase Galleri вечером.

По информации издания, потасовка между двумя подростками, одному из которых было 18 лет, переросла в перестрелку. Отмечается, что один из стрелявших попытался скрыться с места происшествия, однако он был застрелен сотрудниками правоохранительных органов.

Второго подростка доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Кроме того, в результате происшествия пострадала 12-летняя девочка, сообщил «МИР24». Какие именно она получила травмы и в каком состоянии находится, не уточняется.

Автор: Дарья Смолина
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