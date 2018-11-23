Рим, 23 ноября. Москва и Рим убеждены, что выход из ливийского кризиса необходимо искать с помощью национального диалога. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Лавров отметил, что во время беседы с Миланези много внимания было уделено региональной проблематике, в том числе преодолению кризиса в Ливии.

«Мы убеждены в необходимости поиска общеприемлемых подходов, которые позволили бы самим ливийцам через национальный диалог определить будущее своей страны», — сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что Рим и Москва позитивно оценили конференцию, прошедшую 12–13 ноября в Палермо. Глава МИД РФ также заверил, что Россия и Италия готовы и далее содействовать усилиям по скорейшему разрешению внутриливийского кризиса, равно как и других кризисов в регионе.

Напомним, 22–23 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Италии.