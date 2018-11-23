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Лавров оценил взаимодействие Эр-Рияда и Анкары в расследовании убийства Хашукджи

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Лавров оценил взаимодействие Эр-Рияда и Анкары в расследовании убийства Хашукджи

Рим, 23 ноября. Россия отмечает взаимодействие Эр-Рияда и Анкары по расследованию убийства журналиста Джамаля Хашукджи, однако ждет результат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Лавров подчеркнул, что Москва уже призывала завершить расследование убийства Хашукджи как можно скорее.

«Мы отмечаем, что саудовские власти это расследование проводят,  — констатировал глава МИД России, — отмечаем, что они сотрудничают с турецкими властями, и будем ждать скорейшего вынесения окончательного вердикта».

Лавров оценил взаимодействие Эр-Рияда и Анкары в расследовании убийства Хашукджи

Напомним, Хашукджи пропал 2 октября в Турции после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Прокуратура Стамбула установила, что журналист был задушен в генконсульстве, а затем его тело расчленили и уничтожили. По информации СМИ Саудовской Аравии, к трагедии привела ссора с сотрудниками консульства.

Автор: Катерина Иванова
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