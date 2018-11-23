Молдавские депутаты на пути из Москвы спасли самолет от пытавшегося выпрыгнуть пассажира

Москва, 23 октября. Молдавские депутаты, представляющие Партию социалистов (ПСРМ), помогли предотвратить опасный инцидент, который возник на борту летевшего из Москвы в Кишинев самолета. Накануне один из пассажиров рейса авиакомпании Air Moldova решил покинуть воздушное судно на высоте 10 тысяч метров.

Подробности инцидента рассказал Григорий Новак, один из депутатов ПСРМ возвращавшихся в Москву.

«Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолета. Я пошел за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать так, чтобы не вызвать панику на борту», — сказал Новак в интервью АиФ в Молдове.

По его словам, неадекватный мужчина мог представлять опасность для пассажиров, поэтому было принято решение связать его.

«Стюардесса дала нам ремни безопасности, и мы связали ему руки за спину и ноги. Мы поговорили с ним, успокоили, попытались отговорить от злого умысла, а после развязали руки», — описал происходившее на борту депутат парламента Молдовы.

Коллега Новака Богдан Цырдя отметил, что справиться с дебоширом было нелегко.

«Оказался крепким – мы вчетвером минут 10 вязали его ремнями. Стюардессы нас потом искренне поблагодарили…» — вспомнил он.

Отметим, депутаты Партии социалистов посещали Москву в составе рабочей делегации, которую возглавлял президент страны Игорь Додон.