Киев не будет обсуждать с Венгрией свои законы — Климкин

Киев, 23 ноября. Украинские власти не будут обсуждать с Венгрией свои законы. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя скандальный закон об образовании.

«Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории», — пишет он в Twitter.

По словам политика, он намерен донести эту мысль до Будапешта во время украино-венгерских консульских встреч, которые пройдут 28 ноября в Киеве.

Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Верховная рада приняла закон, запрещающий обучение в образовательных учреждениях на любом другом языке, кроме украинского. Будапешт заявил, что этот закон нарушает права украинских венгров и пообещал Киеву принять все меры, чтобы сорвать евроинтеграцию Украины.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, еще один законопроект о языке, который обязывает использовать украинский практически во всех сферах жизни, будет принят до конца этого года.