«Вложили камень в руку»: украинский экс-министр оправдался за нападение на посольство РФ в Киеве

Киев, 23 ноября. Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский не признает вину в нападении на посольство России в Киеве и заявляет, что бросить камень в здание дипмиссии его принудила толпа. Об этом сообщил адвокат Рудьковского в Басманном суде Москвы.

«Он признает, что бросил камень​​​. Но он вынужден был совершить определенные действия под принуждением. Ему вложили камень в руку, и он его бросил», — заявил адвокат.

По словам адвоката, экс-министр не вступал в сговор с нападавшими. Также защитник отметил, что нет доказательств того, что именно его камень нанес ущерб посольству РФ. Адвокат попросил суд учесть, что обвиняемый добровольно явился в РФ и предстал перед судом. Защита настаивает на домашнем аресте или залоге.

Рудьковскому предъявлено обвинение по нападению на учреждение, нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений.

Обвиняемый был заочно арестован еще в 2016 году, его задержали в Москве. По данным следствия, экс-министр вместе с радикалами организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) забрасывал камнями, яйцами и краской дипведомство РФ в Киеве в июне 2014 года. Следователь во время судебного заседания подчеркнул, что ущерб от повреждений здания дипведомства и автомобилей, принадлежащих посольству РФ, оценивается в 14 млн рублей.

В СК РФ сообщили, что шестерым фигурантам дела о нападении на российское посольство предъявлено обвинение. В их число вошел и Рудьковский. Нападавшие при использовании подручных средств закидали фасад здания.

1 Организация запрещена на территории РФ.