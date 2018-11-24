Дамаск, 24 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад боеприпасов и оружие в районе Барзе в провинции Дамаск. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, компетентные органы в сотрудничестве с местными жителями накануне наткнулись на склад с различными взрывчатыми материалами и поясами смертников. Кроме того, там было большое количество боеприпасов, в том числе различные снаряды, пусковые установки, минометы, ракеты, С-4.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На кадрах можно заметить снайперские винтовки, приборы ночного видения, защитные маски, которые используются при изготовлении химических веществ.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские инженерные подразделения натыкаются на оружие и боеприпасы, оставленные незаконными вооруженными группировками в освобожденных сирийских провинциях. В данный момент военные активно прочесывают освобожденные города и деревни в поисках самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и прочих объектов, которые могут угрожать безопасности мирных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество мин и самодельных взрывных устройств (СВУ) на полях в населенных пунктах Бейтима и Бейт-Сабер на юге провинции Дамаск. Кроме того, местные жители в сотрудничестве с сирийскими военными нашли на фермерских полях еще 100 кг взрывчатых веществ и не менее 75 кг противотанковых мин.

Напомним, что юг сирийской провинции Дамаск был освобожден в ходе масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. В итоге под контроль САА перешли населенные пункты Хаджар Аль-Асвад, Бейт Сахм, Ялда.