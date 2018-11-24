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Сирия: САА нашла секретный склад с оружием боевиков в провинции Дамаск

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Сирия: САА нашла секретный склад с оружием боевиков в провинции Дамаск

Дамаск, 24 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад боеприпасов и оружие в районе Барзе в провинции Дамаск. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, компетентные органы в сотрудничестве с местными жителями накануне наткнулись на склад с различными взрывчатыми материалами и поясами смертников. Кроме того, там было большое количество боеприпасов, в том числе различные снаряды, пусковые установки, минометы, ракеты, С-4.

Сирия: САА нашла секретный склад с оружием боевиков в провинции Дамаск

Сирия: САА нашла секретный склад с оружием боевиков в провинции Дамаск

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На кадрах можно заметить снайперские винтовки, приборы ночного видения, защитные маски, которые используются при изготовлении химических веществ.

Сирия: САА нашла секретный склад с оружием боевиков в провинции Дамаск

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские инженерные подразделения натыкаются на оружие и боеприпасы, оставленные незаконными вооруженными группировками в освобожденных сирийских провинциях. В данный момент военные активно прочесывают освобожденные города и деревни в поисках самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и прочих объектов, которые могут угрожать безопасности мирных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество мин и самодельных взрывных устройств (СВУ) на полях в населенных пунктах Бейтима и Бейт-Сабер на юге провинции Дамаск. Кроме того, местные жители в сотрудничестве с сирийскими военными нашли на фермерских полях еще 100 кг взрывчатых веществ и не менее 75 кг противотанковых мин.

Напомним, что юг сирийской провинции Дамаск был освобожден в ходе масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. В итоге под контроль САА перешли населенные пункты Хаджар Аль-Асвад, Бейт Сахм, Ялда.

Автор: Мохамах Жарбуа
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